Son Dakika Haberleri: Televizyon tamir dükkanında yangın çıktı
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Televizyon tamir dükkanında yangın çıktı

1 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Televizyon tamir dükkanında yangın çıktı, System.String[]
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yanan dükkan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan televizyon tamircisinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi işyerindeki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:32 Kaynak: DHA
Şehzadeler, İtfaiye, Manisa, Güncel
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