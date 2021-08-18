Televizyon tarihinde bir ilk! Spor programının açılış anonsunu muhabbet kuşu "Yiğido" yaptı

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak isimli vatandaşın muhabbet kuşu, yerel bir kanalda yayınlanan spor programının açılış anonsunu yaptı. "Yiğido" isimli muhabbet kuşunun yaptığı anons karşısında programın sunucusu Abdullah Yiğit de şaşkınlığını gizleyemedi.

PROGRAMIN SUNUCUSUNA DA SÜRPRİZ OLDU

Vizyon 58 isimli yerel kanalda yayınlanan Futbol Analiz isimli spor programının açılış anonsunu yapan "Yiğido" isimli muhabbet kuşunun o anları sosyal medyada da büyük ilgiyle izlendi. Programın sunucusu Abdullah Yiğit de durumu şaşkınlıkla karşılarken "Şoktayım" dedi.