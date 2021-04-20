TELEVİZYON ÜNİTESİNİN ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, BABASI CENAZESİNİ ALIRKEN YERE YIĞILDI - Son Dakika

Adana'da ailesiyle misafirliğe gittikleri evde oyun oynarken üzerine televizyon ünitesi düşen Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki Muhammed Muhammed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsisinin ardından Muhammed'in cenazesini alan baba Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi. Anne Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren aracın arkasından güçlükle yürüdü.

Olay, 18 Nisan Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Suriye uyruklu Ömer Muhammed ile Yasemin Muhammed çiftinin oğulları Muhammed Muhammed'in oyun oynadığı sırada iddiaya göre üzerine televizyon ünitesi devrildi. Gürültüyü duyup odaya koşan Muhammed çifti, çocuklarını televizyon ünitesinin altından çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalesinin ardından minik Muhammed'i Seyhan Devlet Hastanesi'nin Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na götürdü. Tedaviye alınan Muhammed bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunun cansız bedenini elleriyle otomobile koyan baba Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi. Anne Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren otomobilin arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi. Muhammed bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.