Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz

Los Angeles'da trans düşmanı bir saldırıya hedef olan ünlü televizyon yıldızı Laverne Cox "Trans bir kişiyseniz bu dünyada güvende değilsiniz" diye konuştu.

Popüler Amerikan televizyon dizisi Orange is the New Black yıldızı, Instagrama koyduğu 10 dakikalık bir videoda, Pazar günü bir arkadaşıyla parkta yürürken başına gelenleri anlattı.

Cox, yanlarına yaklaşan bir erkeğin önce "saldırgan bir tavırla" arkadaşına kendisinin "kız mı erkek mi" olduğunu sorduğunu, sonra da fiziksel olarak saldırdığını söyledi.

Hala şoku atlatamadığını anlatan Cox "Adam arkadaşıma vuruyor, arkadaşım ona doğru yöneliyordu. Telefonumu çıkardım ve 911'i (acil yardım) çevirdim. Birden olay bitiverdi adam yok olmuştu" dedi.

Cox "Aslında adam benim konuşmamı istiyordu ki trans olup olmadığımı anlasın. Bunun neden önemli olduğunu anlamıyorum. Günün sonunda, yani, kime ne?" diye sordu.

Cox Instagram paylaşımını "Kapüşonlu üst ve altımda yoga kıyafetim var, üstüm başım tamamen kapalı, maske takıyorum. Trans olsam kime ne? Senin hayatına nasıl bir etkisi var bunun?" sorularıyla sürdürdü.

Daha önce New York'ta da benzer transfobik olaylarla karşılaştığını söyleyen Cox, "Yine de her defasında şok oluyorsunuz" dedi.

Bir Amerikan kadın cezaevinde geçen Netflix komedi dizisi Orange is the New Black'te Sophia Burset karakterini oynayan Laverne Cox, aynı zamanda Emmy ödüllerine aday gösterilen ilk trans.

'Hayatım boyunca taciz ve kötü muameleye maruz kaldım'

48 yaşındaki oyuncu hayatı boyunca "taciz ve kötü muamele" ile karşılaştığını ve Pazar günkü olayda yanında arkadaşı olduğu için kendisini çok şanslı saydığını söyledi.

Saldırının kendisine bu dünyanın güvenli olmadığını bir kez daha hatırlattığını söyleyen Cox "Trans bir bireyseniz bu dünyada güvende değilsiniz. Tabi ki bunu gayet iyi biliyorum. Ama işte, yine de çok üzücü" dedi.

"Kim olduğunuzun hiç bir önemi yok. Laverne Cox da olabilirsiniz, bu ne demekse yani. Trans iseniz bunları yaşayacaksınız" diye sürdürdü.

Geçen ay BBC'nin yaptığı bir araştırma İngiltere'de transfobik nefret suçlarına ilişkin şikayetlerde yüzde 25 artış olduğunu ortaya koymuştu.