Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz - Son Dakika
BBC

Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz

30.11.2020 21:37
Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz, System.String[]

Los Angeles'da transfobik bir saldırıya hedef olan Amerikan dizisi Orange is the New Black oyuncusu Laverne Cox, 'Trans bir bireyseniz güvenliğiniz yok' dedi.

Los Angeles'da trans düşmanı bir saldırıya hedef olan ünlü televizyon yıldızı Laverne Cox "Trans bir kişiyseniz bu dünyada güvende değilsiniz" diye konuştu.

Popüler Amerikan televizyon dizisi Orange is the New Black yıldızı, Instagrama koyduğu 10 dakikalık bir videoda, Pazar günü bir arkadaşıyla parkta yürürken başına gelenleri anlattı.

Cox, yanlarına yaklaşan bir erkeğin önce "saldırgan bir tavırla" arkadaşına kendisinin "kız mı erkek mi" olduğunu sorduğunu, sonra da fiziksel olarak saldırdığını söyledi.

Hala şoku atlatamadığını anlatan Cox "Adam arkadaşıma vuruyor, arkadaşım ona doğru yöneliyordu. Telefonumu çıkardım ve 911'i (acil yardım) çevirdim. Birden olay bitiverdi adam yok olmuştu" dedi.

Cox "Aslında adam benim konuşmamı istiyordu ki trans olup olmadığımı anlasın. Bunun neden önemli olduğunu anlamıyorum. Günün sonunda, yani, kime ne?" diye sordu.

Cox Instagram paylaşımını "Kapüşonlu üst ve altımda yoga kıyafetim var, üstüm başım tamamen kapalı, maske takıyorum. Trans olsam kime ne? Senin hayatına nasıl bir etkisi var bunun?" sorularıyla sürdürdü.

Daha önce New York'ta da benzer transfobik olaylarla karşılaştığını söyleyen Cox, "Yine de her defasında şok oluyorsunuz" dedi.

Bir Amerikan kadın cezaevinde geçen Netflix komedi dizisi Orange is the New Black'te Sophia Burset karakterini oynayan Laverne Cox, aynı zamanda Emmy ödüllerine aday gösterilen ilk trans.

'Hayatım boyunca taciz ve kötü muameleye maruz kaldım'

48 yaşındaki oyuncu hayatı boyunca "taciz ve kötü muamele" ile karşılaştığını ve Pazar günkü olayda yanında arkadaşı olduğu için kendisini çok şanslı saydığını söyledi.

Saldırının kendisine bu dünyanın güvenli olmadığını bir kez daha hatırlattığını söyleyen Cox "Trans bir bireyseniz bu dünyada güvende değilsiniz. Tabi ki bunu gayet iyi biliyorum. Ama işte, yine de çok üzücü" dedi.

"Kim olduğunuzun hiç bir önemi yok. Laverne Cox da olabilirsiniz, bu ne demekse yani. Trans iseniz bunları yaşayacaksınız" diye sürdürdü.

Geçen ay BBC'nin yaptığı bir araştırma İngiltere'de transfobik nefret suçlarına ilişkin şikayetlerde yüzde 25 artış olduğunu ortaya koymuştu.

Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz

Orange is the New Black, Los Angeles, Pazar, Kız, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış rakamı netleşti Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözlerine sert tepki: Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözlerine sert tepki: Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz         
21:19
Almanya Federasyonu teknik direktör Joachim Löw ile yola devam edecek Almanya Federasyonu teknik direktör Joachim Löw ile yola devam edecek         
20:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri         
20:37
Son Dakika: Hafta sonu restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek Son Dakika: Hafta sonu restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek         
20:17
Son Dakika: Hafta içi her gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak Son Dakika: Hafta içi her gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak         
19:54
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor         
19:00
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 21:41:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei