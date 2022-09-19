Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: Hortum çıksa kuleyi götürürdü - Son Dakika
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Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: Hortum çıksa kuleyi götürürdü

19.09.2022 12:19

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya atılan "Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına değerlendirdi. Ersoy, "Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Anca restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kimileri yapının yıkıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı iddiaları yalanlamıştı.

"UZMAN İSİMLERLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK"

Bu sabah NTV ekranlarında canlı yayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. ''80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz'' diyen Ersoy, "Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu. Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik." ifadelerini kullandı.

"MÜZEKART'LA GİRİLEBİLECEK BİR İŞLETME OLACAK"

Ersoy açıklamalarına şöyle devam etti: "Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor. Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı. Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı. 80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz ve bittiğinde de Müzekart'ın geçerli olduğu bir işletme olacak''

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Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: Hortum çıksa kuleyi götürürdü - Son Dakika


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