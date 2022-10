TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜ ARONYANIN ÜRETİMİNİ YAPIYOR

BURDUR'da eczacı kalfası İzel Tonkaz Bekar (28), dededen kalma arazilerde babasıyla aronya yetiştiriciliği yapıyor. Bekar, Bu yıl ilk yılımız ve az da olsa hasat yapmaya başladık. Bu bitkinin dikim alanını çoğaltmayı düşünüyorum dedi.

Burdur'da eczacı kalfası olarak çalışan İzel Tonkaz Bekar, televizyon izlerken gördüğü aronya bitkisini yetiştirmeye karar verdi. Bir yandan çalışan İzel Tonkaz Bekar, diğer taraftan da babası ile birlikte fideleri tedarik ederek, Afyonkarahisar'ın Çığrı köyü ve Burdur merkez Akyaka köyündeki yaklaşık 5 dönüm araziye aronya bitkisi dikti. İzel Tonkaz Bekar, Aslen Afyonkarahisar Çığrı köyünden olup Burdur'da ikamet etmekteyim. Burdur da bir eczanede kalfa olarak çalışıyorum. Köyümüzde dededen kalma arazimizde ve Burdur Akyaka köyündeki arazilerimizde babamla birlikte aronya bitkisi yetiştirme kararı aldık. Kendi imkanlarımız ile fidanlarımızı tedarik ettik. Bu yıl ilk yılımız ve az da olsa hasat yapmaya başladık dedi.

İlerleyen yıllarda daha çok verim alacaklarını tahmin ettiklerini belirten Bekar, Bu bitkinin dikim alanını çoğaltmayı düşünüyorum. Araştırdığım kadarıyla aronya bitkisi kanserle mücadele, vücutta bulunan zararlı antioksidanlara karşı savaş vermesi nedeniyle her zaman aranan ve ihtiyaç duyulan bir meyve bitkisi. Yetiştirdiğimiz ürünlerde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Her hafta sonu babamla gelerek sulama yapıyoruz. Her fidana kadın eli değdi. Tarımın Türkiye'de çok önemli bir yeri var. Biz, tarımı geliştirip, çeşitlendirmek istiyoruz diye konuştu.