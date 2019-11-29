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Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu
7 saat önce
İklim konulu tartışma programına katılmayı reddetmesi sonucu yapımcılar Johnson ve onun gibi gelmemeyi tercih eden Brexit Partisi lideri Nigel Farage'a ayrılan yerlere erimekte olan buzdan oyulmuş bir heykel koydular.
İngiltere'nin giderek sertleşen erken seçim sürecinde perşembe gecesi sıra dışı bir durum yaşandı.
İngiltere Başbakanı ve muhafazakar parti lideri Boris Johnson'ın bir televisyon kanalında siyasi parti liderleri arasında gerçekleşen iklim konulu tartışmaya katılmayı reddetmesi sonucu yapımcılar Johnson ve onun gibi gelmemeyi tercih eden Brexit Partisi lideri Nigel Farage'a ayrılan yerlere erimekte olan buzdan bir dünya heykeli koydular.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:41
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