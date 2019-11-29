Son Dakika Haberleri: Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu
Son Dakika Dünya Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu - Son Dakika Dünya

Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu

7 saat önce

İklim konulu tartışma programına katılmayı reddetmesi sonucu yapımcılar Johnson ve onun gibi gelmemeyi tercih eden Brexit Partisi lideri Nigel Farage'a ayrılan yerlere erimekte olan buzdan oyulmuş bir heykel koydular.

Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu, System.String[]

İngiltere'nin giderek sertleşen erken seçim sürecinde perşembe gecesi sıra dışı bir durum yaşandı.


İngiltere Başbakanı ve muhafazakar parti lideri Boris Johnson'ın bir televisyon kanalında siyasi parti liderleri arasında gerçekleşen iklim konulu tartışmaya katılmayı reddetmesi sonucu yapımcılar Johnson ve onun gibi gelmemeyi tercih eden Brexit Partisi lideri Nigel Farage'a ayrılan yerlere erimekte olan buzdan bir dünya heykeli koydular.

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Boris Johnson, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:41 
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