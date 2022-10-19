Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu - Son Dakika
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Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu

19.10.2022 15:29

Ünlü jeoloji profesörü Celal Şengör, öğrencilerinin kendisine hitap şekliyle gündem oldu. Öğrencilerinin Şengör'e "Celal" diye seslenmesi şaşkınlık yarattı.

Türkiye'nin en önemli bilim insanları arasında yer alan jeoloji profesörü Celal Şengör, televizyonda katıldığı yayınlarda sergilediği ilginç tavırlar ve konuşmaları nedeniyle sık sık gündem oluyor. Şengör'ün ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile olan arkadaşlığı da yine çok ilgi görüyor.

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ VAR

Türkiye'de bilim alanında büyük bir hayran kitlesi bulunan ve Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesör olma unvanını hala elinde bulunduran Celal Şengör, üniversitedeki derslerine devam ediyor.

Öğrencilerinin, ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli hayretle karşılandı: Ciddi mi?

ÖĞRENCİLERİNİN HİTAP ŞEKLİ OLAY OLDU

Ders arası olduğu bir zaman diliminde öğrencileriyle buluşan ünlü profesör Celal Şengör ile öğrencileri arasındaki diyalog dikkat çekti. Öğrencilerinin Şengör'e "Celal" diye seslenmesi şaşkınlık yaratırken, ünlü ismin bu hitap şeklini bilerek istediği ve öğrencileriyle arkadaş gibi olduğu ifade edildi.

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Celal Şengör, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu - Son Dakika


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