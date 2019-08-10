Televizyondaki ressamdan etkilendi meslek sahibi oldu - ZONGULDAK

Zonguldak'ta televizyonda izlediği bir ressamdan esinlenerek resim yapmayı kendisine meslek edinen Figen Ramazanoğulları, hem çocuklara resmi sevdirmek hem de yetenekli öğrencilerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla gönüllü olarak eğitim veriyor.

Zonguldak'ta televizyonda izlediği bir ressamdan esinlenerek resim yapmayı kendisine meslek edinen Figen Ramazanoğulları, hem çocuklara resmi sevdirmek hem de yetenekli öğrencilerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla gönüllü olarak eğitim veriyor.

Çaycuma ilçesinde ikamet eden evli ve iki çocuk annesi 56 yaşındaki Figen Ramazanoğulları, ev hanımıyken televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten Bob Ross'tan esinlenerek resim sanatına merak sardı.

Öğrendiği tekniklerle zamanla kendini geliştiren ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden bu yıl mezun olan Ramazanoğulları, çocuklara resmi sevdirmek ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla gönüllü olarak eğitim vermeye başladı.

Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü bireysel eğitimlerin yanı sıra Çaycuma Belediyesine ait "Çok Dilli Çocuk Yuvası"nda 3-6 yaş aralığındaki 15 çocuğa haftanın belirli günleri eğitim veren Ramazanoğulları, geleceğin ressamlarını yetiştirmek istiyor.

"Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz"

Figen Ramazanoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yuvada çocukların çeşitli eğitimler aldıklarını, kendisinin de gönüllü olarak resim dersi verdiğini söyledi.

Çocukların resim eğitimden çok memnun olduğunu dile getiren Ramazanoğulları, "Gönüllü olarak çocuklarımıza resim öğretmeye çalışıyorum. Çocuklarla aynı zamanda çok güzel vakit geçiriyoruz, resim dışında oyunlar oynuyoruz. Onlar çok mutlu. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar keşfedilmeyi bekleyen bir hazine"

Ramazanoğulları, çocuklara resim yapmayı öğretmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Çocuklara elimden geldiği kadar resmi öğretmek istiyorum. Burada çok mutluyum, mutlu olduğum zaman güzel işler ortaya çıkıyor. Resimle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde her daim yer almaya çalışıyorum. Bir çocuğa bir çizgiyi ve rengi öğretmeyi kendime borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazanoğulları, çocukların keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu vurgulayarak, onların yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu

TRT, Kaz Dağları için konuşan 9 yaşındaki çocuğu böyle susturdu

Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır

Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz