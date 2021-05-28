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TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI

28.05.2021 14:24
TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

BAHÇELİEVLER'de bir dairede televizyondan çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 3'ü bebek, 5'i çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER'de bir dairede televizyondan çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 3'ü bebek, 5'i çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Çağlayan 1 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede televizyondan çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri kaçtıkları üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 3'ü bebek 5'i çocuk 12 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi. Bazı vatandaşların ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yanan dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

'MAHSUR KALANLAR ARASINDA BEBEKLER DE VARDI'

Görgü tanığı Emre Şahin, "Salon yanmış. Üst katlarda dumandan dolayı mahsur kalanlar vardı, onları da itfaiye ekipleri aşağıya indirdi.  Mahsur kalanlar arasında bebekler de vardı. Yaralı yok, itfaiye zamanında geldi" dedi.

- İstanbul

TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI
TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI
TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI
TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI
TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI
TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI
TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI

Hürriyet, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TELEVİZYONDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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