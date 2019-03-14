Televizyonları Böyle Çalıp Kaçtılar
49 dakika önce
Televizyonları böyle çalıp kaçtılar Marketlerden televizyon çalan iki kişi önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de marketlerden televizyon ve gıda maddesi çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, zanlıların televizyonları çaldıkları anlar...
Televizyonları böyle çalıp kaçtılar
Marketlerden televizyon çalan iki kişi önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı
KAYSERİ - Kayseri
'de marketlerden televizyon ve gıda maddesi çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, zanlıların televizyonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Keykubat Mahallesinde ve Osman Kavuncu Mahallesinde 3 marketten televizyon ve gıda maddesi hırsızlığı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında marketlerde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, eşkali belirlenen zanlıları kısa sürede yakaladı.
Zanlılar, haklarındaki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlıların girdikleri marketlerde, görevlilerin dalgınlığından faydalanarak sıfır televizyonları kucaklayarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:43 Kaynak: İHA
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