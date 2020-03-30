Televizyonları bozulan öğrenciye öğretmenleri televizyon hediye etti - Son Dakika

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Televizyonları bozulan öğrenciye öğretmenleri televizyon hediye etti
6 saat önce
Osmaniye'de evdeki televizyon bozulduğu için uzaktan eğitim alamayan çocuğun durumunu öğrenen öğretmenleri, aralarında para toplayarak çocuğun ailesine televizyon hediye ettiMerkeze bağlı Çardak köyünde oturan 9 yaşındaki Şahin Koçer, evlerindeki televizyon bozulduğu için uzaktan...
Osmaniye'de evdeki televizyon bozulduğu için uzaktan eğitim alamayan çocuğun durumunu öğrenen öğretmenleri, aralarında para toplayarak çocuğun ailesine televizyon hediye etti
Merkeze bağlı Çardak köyünde oturan 9 yaşındaki Şahin Koçer, evlerindeki televizyon bozulduğu için uzaktan eğitim programlarını izleyememeye başladı. Anne Gülcan Koçer'in Osmaniye Valiliği'ni arayarak yardım istemesi üzerine durum Koçer'in okuluna bildirildi.
Okul müdürü Mustafa Bozdoğan ile okul öğretmenleri, aralarında topladıkları parayla yeni bir televizyon alarak aileye teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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