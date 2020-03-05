Televizyonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Televizyonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Televizyonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

15 dakika önce

Aksaray'da apartman kapısından dairelerin ziline basarak dış kapıyı açtıran ve daireden LCD televizyonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Televizyonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Aksaray'da apartman kapısından dairelerin ziline basarak dış kapıyı açtıran ve daireden LCD televizyonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 2 Mart 2020 günü Aksaray merkezde 3 ayrı mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev ve iş yerlerinden hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri 2 hırsızın daireden çaldıkları LCD televizyonu dairenin balkonundan çıkartıp kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine 2 hırsızın kimliklerini belirleyen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziksel takibin ardından Ö.Y. (17), Kenan Ç. (19) ve olaya karışan üçüncü şahıs İsa Y.'yi (22) yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızların apartmanların zillerine basarak kapıyı açtırdığı ve hangi dairenin boş olduğunu tespit ettikleri belirlenirken, 2 hırsız LCD televizyonu çaldıkları Ereğli Kapı Mahallesindeki apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların dairenin balkonundan televizyonu alarak daha sonra duvardan atlayıp kaçtıkları görünüyor. Hırsızların aynı gün içerisinde 2 ayrı ev ve iş yerinden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:58 Kaynak: İHA
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