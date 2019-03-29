Televizyonu İşte Böyle Alıp Gitti
1 saat önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Kahramanmaraş caddesi üzerinde bir beyaz eşya mağazasında hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Kahramanmaraş caddesi üzerinde bir beyaz eşya mağazasında hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasının kaldırım üzerinde sergilediği LCD televizyon, yoldan geçen bir genç tarafından çalındı. Önce iş yeri önüne gelen ve bir süre etrafı inceleyen şahıs, daha sonra kutu içindeki televizyonu almak için harekete geçti. Şahıs, hiç istifini bozmadan eline aldığı televizyonu alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, iş yeri yetkilileri hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra farkına vardı. Polis ekipleri televizyonu alıp giden hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
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