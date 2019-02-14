Son Dakika Haberleri: Televizyonu Sattığını Eşinden Sakladı, Hırsızlık İhbarında Bulundu

Televizyonu Sattığını Eşinden Sakladı, Hırsızlık İhbarında Bulundu

1 saat önce

Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden Muhammed D. Evinde bulunan televizyonu sattığını eşinden gizlemek için hırsızlık ihbarında bulundu.

Televizyonu Sattığını Eşinden Sakladı, Hırsızlık İhbarında Bulundu, System.String[]
Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden Muhammed D. Evinde bulunan televizyonu sattığını eşinden gizlemek için hırsızlık ihbarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir ikamette televizyonun duvardan sökülerek çalındığı iddiaları neticesinde evden hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde olay yerini gören kamera kayıtlarını inceledi. Polis ekipleri tarafından olay saatleri aralığında herhangi bir kimsenin eve girip çıkmadığı tespit edildi. Daha sonra ise ekipler tarafından müşteki Muhammed D.'nin yapılan sorgusunda ifadesinde hırsızlık olayının olmadığını televizyonun kendisinin satmak için aldığını ve eşinden durumu saklamak için böyle bir suç uydurduğunu itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.D.'ye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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