"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber - Son Dakika

"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber

06.12.2020 16:19

"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber Ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisine müjdeli haberler verdi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, televizyonu olmadığı için...

"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber

Ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisine müjdeli haberler verdi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymadığını söyleyen ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'i ziyaret etti, kendisine müjdeli haberler verdi.

İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı "Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi" başlıklı haber, ulusal ve yerel medyada geniş yer buldu. Sosyal medyada da günün konusu haline gelen olayda "Televizyonum olmadığı için kısıtlamadan haberim yoktu" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Yüzgeç'in televizyonunun bulunduğu fakat arızalı olduğu ortaya çıktı. Haber ve sosyal medyadaki yoğun yorumlar üzerine harekete geçen Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda yardımsever ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'e ulaşmaya çalıştı.

Gaziantep Valiliği tarafından ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'in evinde televizyonu bulunduğu tespit edilirken, yardım etmek için ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şahıs ile iletişime geçti.

Günün konusu olunca dram ortaya çıktı

Röportaj esnasında yanına gelen zabıtaların ceza yazmasından korktuğu için ismini bilerek yanlış söyleyen Yüzgeç'in çocuğu da olmadığı ortaya çıktı. 10 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışan Mehmet ve Aysun Yüzgeç çiftinin maddi durumları olmadığı için tüp bebek tedavisi göremedikleri öğrenildi. Tek göz odalı sobalı bir evde yaşam mücadelesi veren Mehmet Yüzgeç, geçimini boyacılıktan kazandığı günlük 15-20 lirayla sağlıyor.

Dün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadıklarını söyleyen Aysun Yüzgeç de, dün eşi Balıklı Meydanı'na çalışmaya gittiğinde zabıtaların yanına gittiğini belirtti. Eşinin zabıtalardan korktuğunu anlatan Yüzgeç, "Neden geldiğini sormuşlar o da 'Benim evimde bir şey yok. Ne yiyeceğim. Günde 20 lira kazanırsam yiyoruz. Kazanamazsam yiyemiyoruz' demiş. Dün para cezası yazacaklarından korktuğu için yalan söylemiş. 4 çocuğum var demiş ama bizim çocuğumuz yok. Mehmet'in okuma yazması yok. Telefonu da yok. Benim telefonum var. Bir gelirimiz yok. Bu yıl kömürü de para biriktirip aldık. Evdeki eşyaların bir kısmını da komşular verdi. Televizyonumuz var ancak bir haftadır bozuktu. O yalan değil yaptıramadık da. Sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyorduk. Sabah o da giderken ben de bir şey demedim" dedi.

"Günde 10-20 lira anca kazanıyor"

Mehmet Yüzgeç'in annesi Fadile Yüzgeç ise oğlunun çocukluktan beri boyacılık yaptığını söyledi. Ona yardımcı olan bir kimsenin olmadığını aktaran Yüzgeç, "Yukarıda kardeşleri oturuyor ama bana bakmıyorlar ona mı bakacaklar? Sabah eşi onu para kazanması için işe yolluyor. O da onun için gidiyor. Günde 10-20 lira anca kazanıyor. Televizyonları çok eski bozulmuştu. Elinden bin lirayı al yüz lirayı ver onu bile anlamaz. Para hesabı bilmez. İşe bilmez. Saati bile bilmez. Fabrikada bir işe girse iyi olur onun için. Dün ceza yememek için yalan söylemiş" ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin'den çifte müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Yüzgeç ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarete gelen Fatma Şahin, Mehmet Yüzgeç'e iki müjdeyi birden verdi. Mehmet Yüzgeç'in Pazartesi günü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işe başlayacağını söyleyen Şahin, Yüzgeç'in eşine ise tüp bebek tedavisine başlayacaklarını söyleyerek masrafların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı sözünü verdi. Yüzgeç ailesi de Fatma Şahin'e teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ifade etti.

"İşiyle, bebeğiyle artık daha mutlu bir aile olacaklar"

Yüzgeç'in evine gelerek eşi ve ailesiyle tanıştığını söyleyen Fatma Şahin, Mehmet'e yıllarca sosyal destek verdiklerini aktardı. Mehmet'in daha önce televizyonu olduğunu ancak bozulduğunu dile getiren Şahin, "Biz bundan dolayı hemen gerekli desteğini verelim dedik. Ancak önemli olan iştir. Biz ona 'Mehmet boyacılık yapma burası sanayi şehri, sanayide de işçi ihtiyacı var' dedik. Hatta geçen hafta sanayicilerimiz işçiye ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Mehmet'le de anlaştık. Pazartesi günü fabrikada işe başlayacak. 11 yıldır evliler ama bebekleri olmuyormuş. Biz tüp bebek desteğini başlatmıştık. Mehmet'in eşi Aysun'la da konuştuk. Hemen hızlı bir şekilde tedaviye başlatacağız. Artık işiyle, bebeğiyle çok daha mutlu bir aile olacaklar. Biz onların sürekli yanlarındayız. Bu ev bizimdir. Ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber
Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber
Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber
Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber

Mehmet Yüzgeç, Fatma Şahin, Tüp Bebek, Gaziantep, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı
Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi         
16:23
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü         
14:57
Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı         
14:49
Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek         
14:32
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 16:29:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei