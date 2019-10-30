Televizyonun alev aldığı evde yangın çıktı

Konya'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede, televizyonun alev alması sonucu çıkan yangında, 7 aylık hamile kadın ve eşi ile apartmandaki 8 kişi dumandan etkilendi.

Karatay ilçesi Destanlı Sokak'ta bulunan Ak Cami Sitelerine ait apartmanın ikinci katında oturan Ömer ile 7 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Büşra Bayam'ın evinde televizyonun alev alması sonucu yangın çıktı.

Aynı binada yaşayan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çıkan yangında dumandan etkilenen çift ile aynı apartmanda bulunan 8 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken binada bulunanalar da tahliye edildi.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından eve giren polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.