Son Dakika Haberleri: Televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı
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Televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehler köyünde Ali Yeşilbaş'a aite evde henüz belirlenemeyen nedenle televizyon patladı.

Patlama sonucu evde bulunan 14 yaşındaki Eray Yeşilbaş, yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince evde çıkan yangın söndürülürken, Eray Yeşilbaş ise sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilbaş, vücudundaki ikinci derece yanıklardan dolayı Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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