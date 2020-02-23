'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' OSM'de konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' OSM'de konuşuldu - Son Dakika

'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' OSM'de konuşuldu

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri 'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' konulu söyleşi ile devam etti.

'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' OSM'de konuşuldu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri 'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' konulu söyleşi ile devam etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri 'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' konulu söyleşi ile devam etti. Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan'ın konuşmacı olarak katıldığı programı çok sayıda kültür sanat dostu takip etti.


Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, "Televizyonun etkisi azalma durumunda. İnternetle birlikte televizyon gözden düşmüş durumda. İlginç olan şey ise internet üzerinden televizyon izlenmeye başlandı. Diziler, filmler artık internet üzerinden izleniyor. Dolayısıyla televizyon etkisinin kolay kolay biteceği düşünülmüyor. Özellikle şiddetin moda olduğu diziler var. Sadece şiddet açısından bakarak değil aile yapımıza uygun olmayan diziler de var ama bugün televizyonun tehlikeli dünya algısı nedir dediğimiz zaman ben şiddet ile nitelendiriyorum. İçerik analizi yapıldığında da televizyonun 3'te 2'sinin şiddet ve cinsellik içerikli olduğu saptanmış. Peki, bu durum neyi sağlar. Bu durumda gençlerimiz daha saldırgan kişilik elde edebilir. İstatistiğe göre 18 yaşına kadar ortalama saat kadar televizyon seyreden bir genç bir yıl içerisinde yaklaşık 10 bin şiddet içeriği görüyor. Bu duruma örnek olarak şiddet içerikli çizgi film izleyen çocuklar oyuncaklarını vurmasına ya da koparmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra şiddet içeriğini izleyen insanlar gün geçtikçe duyarsızlaşıyor" dedi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:57:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı' OSM'de konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]