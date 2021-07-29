Daha önce birçok kez şahit olduğumuz ilginç satış ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada televizyonunu satışa çıkaran bir vatandaşın açıklama kısmına düştüğü not dikkat çekti.
Televizyonunu ihtiyaçtan dolayı sattığını ifade eden vatandaş, ilanın açıklama kısmına "İhtiyaçtan satılık 82 ekran televizyon. Sorunu yok. İnternetli değil. 500 TL. Not: Bebek maması, bebek bezi ile takas olunur" notunu düştü.
İşte dikkat çeken o ilan;
Bu gönderi kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.
Son Dakika › Güncel › Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur - Son Dakika