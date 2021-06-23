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Telif kararı bozuldu - Son Dakika

Telif kararı bozuldu

23.06.2021 09:24
Telif kararı bozuldu, System.String[]

Arzu Film ise Halit Akçatepe'nin söz konusu davayı 20 yıl sonra açmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve bu nedenle davanın reddini istedi.

Arzu Film ise Halit Akçatepe'nin söz konusu davayı 20 yıl sonra açmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve bu nedenle davanın reddini istedi.

Mahkeme, Akçatepe'nin sinema salonu dışındaki gösterimlerde herhangi bir bedel talep hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Telif kararı bozuldu

Ebru Bozatlı, mahkemenin ret kararına itiraz ederek dava dosyasını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Usta oyuncunun davaya konu filmler üzerinde hak sahibi sıfatıyla telif tazminatı talep edebileceğini belirten İstinaf Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Telif kararı bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Halit Akçatepe, Arzu Film, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Telif kararı bozuldu - Son Dakika Magazin


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