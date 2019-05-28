Son Dakika Haberleri: Telkari işlemeli ürünlere ilgi
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Telkari işlemeli ürünlere ilgi

1 saat önce

Şanlıurfalı genç girişimciler, doğal taşların üzerine altın telkari işlenerek yapılan yüzük, küpe ve kolyeleri sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin farklı kentlerine ve yurt dışına gönderiyor.

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Şanlıurfalı genç girişimciler, doğal taşların üzerine altın telkari işlenerek yapılan yüzük, küpe ve kolyeleri sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin farklı kentlerine ve yurt dışına gönderiyor.
Şanlıurfalı Mehmet Emin Bayar, AA muhabirine yaptığı açılamada, Mardin'de tanıştığı bir arkadaşı sayesinde Mardin'in geleneksel el sanatlarından telkariye ilgi duymaya başladığını söyledi.
Bir süre arkadaşından mesleğin inceliklerini öğrendiğini ve ürünleri tanıtımını yaptığı sosyal medya hesabından satmaya başladığını anlatan Bayar, şöyle konuştu:
"Mardin'in geleneksel el sanatlarından telkariyi sosyal medya hesabımdan satmaya başladığımda 25 olan takipçi sayım zamanla 40 bini aştı. Aylık 250 civarında kargomuz var. ABD, Avrupa ve Türkiye'nin değişik kentlerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Şanlıurfa'da Mardin'in geleneksel el sanatları ürünlerini satan tek girişimciyiz. Şanlıurfalılar da ürünlerimize ilgi gösterdi, işimiz çok şükür iyi. Doğal taşların üzerine altın telkari işleyip, yüzük, küpe ve kolye yaparak Şanlıurfalılara ve yurt dışına gönderiyoruz. Hem Türkiye, hem de Şanlıurfa ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Hedefimiz özellikle Türkiye'nin turistik bölgelerinde şube açarak daha fazla insana ulaşmak."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:19 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Mardin, Türkiye, Güncel
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