TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak hayatını kaybetti

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak yaşamını yitirdi.

TELKODER'den yapılan açıklamada, "TELKODER Yönetim Kurulu olarak, değerli kurucumuz ve başkanımız Yusuf Ata Arıak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Yüksek Mühendisliği'nden mezun olmasının ardından 1971'de iş hayatına dahil olan değerli başkanımız ve büyüğümüz Yusuf Ata Arıak, o yıllardan bugüne kadar çalıştığı kurumlarda ve yer aldığı tüm platformlarda örnek bir insan ve profesyonel olarak; analitik, girişimci, çalışkan, dürüst ve sevgi dolu yanıyla önemli izler bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurucusu olduğu ve kurulmasından bugüne de tam 18 yıldır başkanlık görevini büyük bir özveri ve emekle sürdürdüğü TELKODER çatısı altında Türkiye'nin geleceği ve telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesi adına çok önemli çalışmalara ve başarılara liderlik etmiştir. Her zaman doğruları işaret eden ve savunan gerçek bir sivil toplum önderi olmasından hareketle, kamu yönetiminin ve sektörün saygısını kazanan Başkanımız, son ana kadar katkılarını sektörümüz ve ülkemiz için vermeyi sürdürmüştür.

TELKODER yönetim kurulu olarak; örnek bir insan, aile babası ve değerli bir profesyonel olan Başkanımız Yusuf Ata Arıak'ın telekomünikasyon sektörünün gelişmesi için bugüne kadar ortaya koyduğu vizyona ve emeğe sahip çıkacağımızı hatırlatarak, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."