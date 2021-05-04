TELKODER'den "5G, sanal mobil şebeke hizmetlerinde fırsatlar sunacak" açıklaması

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), sanal mobil şebeke hizmetleri (SMŞH) pazarında 5G ile yaşanacak gelişmelere ve 5G'nin sektöre sunacağı katkılara dikkati çekti.

Dernek açıklamasına göre, 5G'nin sunacağı yeni imkanlar sayesinde SMŞH veren işletmecilerin iş modellerinde, şebeke mimarisinde ciddi değişiklikler yaşanacak. Yeni nesil kullanıcı deneyimlerini etkinleştirmek, yeni dağıtım modellerini güçlendirmek ve yeni hizmetler sunmak için genişletilmiş bir kapasite ile tasarlanan 5G'nin avantajı sağladığı hızlar olacak. 5G ile halen 4,5 G'de 10 ms olan gecikme süresi 1 ms'nin altına düşecek. Bu da internette hemen hemen her şeyi yaparken daha hızlı ve daha iyi yanıt süresi anlamına geliyor.

5G'nin diğer nesillerden tek farkı sadece daha yüksek hızlar olmayacak zira 5G şebeke dilimleme (network slicing) teknolojisini de beraberinde getiriyor. Şebeke dilimleme, paylaşılan ortak bir fiziksel altyapının üzerinde birden çok sanal şebekenin oluşturulmasına izin veriyor ve 5G sayesinde SMŞH veren işletmeciler, belirli sektörlerdeki müşterileri için şebeke dilimleme yöntemiyle "küçük şebekeler" işletebilir hale gelecek. Böylelikle SMŞH veren işletmeciler, kullanım durumları ve müşteri ihtiyaçlarına daha uygun bir hizmet kalitesi sunma yeteneğine sahip olacak.

Şebeke dilimleme hem altyapının hem de kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlayacak. Şebeke dilimlemeyle, talep geliştikçe pazara hızlı ve kolay bir şekilde uyarlanabilen, yeni nesil bir SMŞ hizmeti vermek mümkün olacak. Bu sayede, mobil şebeke işletmecilerinin gelirleri artacak ve son kullanıcılar için de daha kaliteli, çeşitli hizmetler sunulabilecek. Şebeke dilimlemenin bir başka faydası da 5G sistemlerini daha hızlı sunma yeteneği olarak öne çıkıyor. Burada bazı temel kıstasların uygulamalara özel olarak bir sanal şebeke gibi satılabilmesi mümkün hale gelecek.

Yepyeni iş fırsatları doğuracak

İki veya daha fazla mobil şebeke işletmecisinin şebeke yapısı doğru bir hiyerarşik şekilde ve maliyet etkin bir biçimde düzenlenirse böyle bir 5G şebekesi yeni nesil SMŞ hizmetlerini sunmak ve dijital ekonomide daha önce ulaşılamayan yepyeni bir gelir akışını ortaya çıkarmak için bir fırsat sunabilir. Öte yandan, şebeke dilimleme ile her bir sektöre ayrı sunulacak sanal şebekeler toptan satış anlayışının çok ilerisinde yepyeni iş fırsatları doğuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, mobil şebeke işletmecilerinin, her bir dikey sektör için gerekli olan tüm uzmanlaşmayı sağlamalarının pek mümkün olamayacağını belirterek, 5G'den tam olarak faydalanabilmesi için Türkiye'de SMŞH pazarının en kısa sürede dünya oranında gelir elde edecek şekilde tesis edilmesi ve gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Teberci, "SMŞH pazarının oluşmasının ve sonra da büyümesinin, mobil şebeke işletmecilerinin gelirlerini de artıracağının artık anlaşılması gerekiyor. Diğer ülkelerde mobil şebeke işletmecileri, 5G'de SMŞH verecek işletmecilerin avantajlarını anlatan, pazarı büyütecek ve gelirleri arttıracak modeller üzerine çalışmalar yaparken ülkemizde var olan mobil hizmet gelirleri azalacakmış gibi bir tutum takınılması önemli fırsatların kaçırılmasına neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.