TELKODER'in yeni başkanı Halil Nadir Teberci oldu

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak'ın vefatının ardından Kasım ayında gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısına kadar başkan ve başkan vekilliği görevlerini yürütecek isimleri belirledi.

TELKODER açıklamasına göre, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki şirketlerin verimliliklerini artırması için çalışmalar yürüten derneğin yönetim kurulu, kurucusu ve 18 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüten Yusuf Ata Arıak vefatının ardından toplandı ve Arıak'ın vizyonunu yaşatmak üzere yeni başkan ve başkan vekilliği görevlerine getirilecek isimleri seçti.

Buna göre, derneğin yönetim kurulu başkanlığını kasımda yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar başkan vekilliği görevinde olan Halil Nadir Teberci yürütecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1987 yılında mezun olan Teberci 1989 yılında Türkiye İş Bankası'nda yazılım uzmanı olarak başladığı iş hayatını 2000 yılında yine İş Bankası kuruluşu olan İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri AŞ'de İstanbul Bölge Müdürü olarak sürdürdü.

Yeditepe Üniversitesinde 2003 yılında pazarlama alanında yüksek lisansını tamamlayan Teberci İşNet'te satış direktörü ve regülasyon direktörü olarak 2018 yılı Ocak ayına kadar görev aldı.

Teberci, halen TTM Telekomunikasyon ve İletişim Hizmetleri AŞ'de danışman olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Ceren Okutan ise başkan vekilliği görevine atandı.

Okutan, 1996'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Birmingham City Üniversitesi'nde 1997-1999 yılları arasında MBA programını tamamlayan Okutan, profesyonel iş hayatına 2000 yılında Turcom İletişim'de satış yöneticisi olarak ilk adımı attı.

Okutan, 2002 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Voip Telekom'da Genel Müdürlük görevini sürdürüyor.