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Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı - Son Dakika

Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı

18.12.2021 14:29

Antalya'da Erdoğan Veziroğlu isimli adam, 5,5 yıl önce sırtına taşla vurulduktan sonra telle boğulmuş ve cesedi 3 farklı yere taşınmıştı. Erdoğan Veziroğlu'nun kardeşi Bekir Veziroğlu'nun da bu olaydan yıllar sonra ağabeyi gibi cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Antalya'da yaşayan Veziroğlu kardeşler, 5,5 yıl arayla aynı kaderi paylaştı. Ağabey Erdoğan Veziroğlu, telle boğulurken, kardeşi de başına sopa ile aldığı darbeleri nedeniyle hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

EVSİZ BİR ŞAHISLA TARTIŞTI

Eylül ayı içinde Muratpaşa ilçesindeki bir parkta meydana gelen olayda Bekir Veziroğlu ile evsiz olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen kavga sonucunda Veziroğlu, başına sopa ile darbe aldı.

2,5 AY BOYUNCA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye götürülen Veziroğlu, 2,5 ay süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Bekir Veziroğlu'nun cenazesi, kardeşi Bahattin Veziroğlu'na teslim edildi. Veziroğlu'nun cenazesinin Adapazarı'nda toprağa verileceği belirtildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin olaydan sonra polis ekiplerince yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

AĞABEYİ TELLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Diğer yandan Bekir Veziroğlu'nun mobilya işiyle uğraşan kardeşi Erdoğan Veziroğlu'nun da 5,5 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi. Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki tarihi höyükte Erdoğan Veziroğlu'nun 14 Mayıs 2016'da cesedinin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yargılama sonucunda 9 sanıktan 8'i ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Zanlıların, Erdoğan Veziroğlu'nu sırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedinin yerini 3 kez değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

Telle boğup, cesedini 3 kez yer değiştirmişlerdir! Yıllar sonra kardeşi de aynı kaderi paylaştı
Erdoğan Veziroğlu
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı

Muratpaşa, Antalya, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı - Son Dakika


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