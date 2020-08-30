Telle "terbiye" ettiği incirde alandan 10 kat tasarruf sağladı - Son Dakika

İzmir'de bir çiftçi tarafından incirde uygulanan telli terbiye yönetimiyle birim alanda 10 kat tasarruf sağlandı.

Aydın İncir Araştırma Enstitüsünce Ar-Ge çalışması yapılan ve enstitünün bahçesinde ilk kez denenen model, bir çiftçi tarafından İzmir'de uygulanmaya başlandı.

Menemen ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Turgut, enstitüde gördüğü sistemi bahçesinde 2 yıl önce hayata geçirdi.

Çiftçilerin üzümden alışkın olduğu telli terbiye sistemini incirde de uygulamaya başlayan çiftçi, hem alandan tasarruf etti hem de ürünü erken almaya başladı.

Yaklaşık 2 dönüm arazisinde 2,5 metreye 3,5 metre arayla 224 incir ağacını telli terbiye sistemiyle yetiştiren Turgut, bu sene ilk hasadını yaptı.

"Alan bakımından normalden 10 kat daha tasarruflu"

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, kentin tarımsal olarak birçok zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Kentte 146 bin çiftçinin bulunduğunu belirten Özen, çiftçilerin birim alandan maksimum düzeyde verim alması ve daha fazla kazanç sağlaması için yenilikleri takip etmek gerektiğini vurguladı.

Bunun güzel bir örneğinin Menemen'de hayata geçtiğini aktaran Özen, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ilk defa bir çiftçi böyle bir yöntemi uyguluyor. Telli terbiye sistemi ile incir yetiştiriyoruz. Bu alan 2 bin 200 metrekare. Bu alan üzerinde var olan incir klasik yöntemle yapılmış olsaydı yaklaşık 20 dönüme yapılması gerekiyordu. Sistem bize 10 kat tasarruf sağlıyor."

"Sırada inciri örtü altına almak var"

Sistemin alanın yanında iş gücünden de tasarruf sağladığını belirten Özen, klasik şekilde yapılan ekimlerde bakım için kimi zaman merdivene çıkmak gerektiğini ancak bu bahçede merdivene gerek olmadığını ifade etti.

Özen, "Klasik incir bahçelerinde 7 yılda ürün alanabilirken, telli terbiye sistemiyle hayata geçen bahçede ise 2 yılda hasat yapılıyor." dedi.

Sistemin diğer çiftçiler tarafından da ilgiyle takip edildiğinin altını çizen Özen, "Burada başarılı bir sonuç elde edince farklı bir sisteme geçeceğiz. İnciri de örtü altına alacağız, onunla da erkenci ürün alacağız. Bütün bunlarda amacımız üreticilerimize örnek olmak. Başarılı sonuçlarımızı diğer ürünlerimizle paylaştırıp bu örneklerin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Azalan alanlara artan nüfusu beslemek zorundayız"

Menemen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Sayılır ise ilçede tamamı sulanabilen 230 bin dönüm arazide tarım yapıldığını aktardı.

Bu alanın yarısında pamuk yetiştirildiğine işaret eden Sayılır, ilçede üzüm, çilek, ıspanak gibi tarımsal üretimin yapıldığını belirtti.

İncirde ise ekim alanının ilçede çok küçük olduğunu dile getiren Sayılır, böyle bir modelin Menemen'den Türkiye'ye örnek olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Yapılan modelin çok başarılı olduğuna değinen Sayılır, "Yıllar geçtikçe kişi başına düşen tarım alanı da düşecek diye tahmin ediliyor. Bu sistemin en büyük avantajı ise alan kazanmak. Burada 224 ağaç var. Azalan alanlarla artan nüfusu beslemek zorundayız. Bu da onun önemli bir örneği." diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinden bahçeyi görmeye geliyorlar"

Telli terbiye sistemini uygulayan üretici Mehmet Turgut da kurduğu incir bahçesini büyütmek istediğini ancak yeterli alanın olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aydın İncir Araştırma Enstitüsünün uygulamasını gördüm. İncirliova'ya gidip yerinde gördüm. Sonra burada uyguladım. Şu anda ürünü almaya başladık. Böyle bir üretim riskti. 'Ya tutmazsa ne yapacağız' diye düşündük. Risk aldık ama sonucu mükemmel. Görenler çok şaşırıyor. Ben de bahçemi böyle yapacağım diyor. Sadece İzmir'den değil il dışından da gelenler var."

Bahçeyi damla sulama sistemiyle donattıklarını kaydeden Turgut, "40 santim yüksekliği geçince sert budamaya dalları yönlendiriyoruz. Bitki de güneşi bulmak için filiz veriyor. Filiz verdikçe biz sert budama yaparak yan şekilde ağacın uzamasını sağlıyoruz. Dekarda 3-4 ton ürün hasat edebiliriz." dedi.