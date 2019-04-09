Son Dakika Haberleri: Tellere Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Tellere Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

17 dakika önce

Elazığ'da bir bahçenin tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tellere Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Elazığ'da bir bahçenin tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede tellerin altına sıkışan köpeği gören fabrika çalışanları kendi imkanları ile kurtaramayınca, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, telleri keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarılan köpek tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:58 Kaynak: İHA

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