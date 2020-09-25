Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AĞRI - Ağrı'da ayağı tellere sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Ağrı'nın 100. Yıl Mahallesinde tellere sıkışmış halde bulunan bir köpek vatandaşların uğraşları sonucu kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin etrafına dolanan telleri makasla keserek köpeği sıkıştığı tellerden kurtarılarak serbest bırakıldı.
Köpeğin kurtarılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA
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