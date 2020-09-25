Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Ağrı'da ayağı tellere sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AĞRI - Ağrı'da ayağı tellere sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Ağrı'nın 100. Yıl Mahallesinde tellere sıkışmış halde bulunan bir köpek vatandaşların uğraşları sonucu kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin etrafına dolanan telleri makasla keserek köpeği sıkıştığı tellerden kurtarılarak serbest bırakıldı.

Köpeğin kurtarılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Köpek, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:24:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei