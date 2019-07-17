Son Dakika Haberleri: Tellere sıkışan yaban domuzunu kurtardılar
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Tellere sıkışan yaban domuzunu kurtardılar

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine çekili tellere ve arasındaki ağlara sıkışan yaban domuzu yavrusunu çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Tellere sıkışan yaban domuzunu kurtardılar, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine çekili tellere ve arasındaki ağlara sıkışan yaban domuzu yavrusunu çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Bodrum ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 27 yaşındaki İbrahim Sarıbaş, Çırkan Mahallesi Timurhan Caddesi'ndeki evinin bahçesinden köpek sesinin geldiğinin haber verilmesi üzerine evine geldi. Sarıbaş, evinin bahçesindeki çit tellerinin arasında sıkışmış bir domuz yavrusu olduğunu fark etti.
Bir arkadaşından da yardım isteyen Sarıbaş, yaban domuzunu sıkıştığı yerden kurtardı. Domuzun kurtarılma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
"Küçük olmasına rağmen çok güçlü"
Sarıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından korumak için hayvanı muhafaza altına aldıklarını söyledi.
Evinin yakınlarına her gün domuz sürülerinin geldiğini ifaden eden Sarıbaş, "Hayvanın tellere dolanmış olduğunu fark ettim. Her hece sürü olarak geliyorlar, hayvan burada sıkışmış. Başında köpek havlıyordu onu uzaklaştırdım. Tek başıma almak için mücadele verdim ama küçük olmasına rağmen çok güçlü." diye konuştu.
"Sürünün içerisine bırakacağım"
Domuzun başına bir şey gelmemesi için gündüz saatlerinde bırakmak istemediğini aktaran Sarıbaş, "Buraya akşama doğru mutlaka domuz sürüleri geliyor. Oturup bekleyeceğim, onların arasına bırakacağım. Onlara uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok küçük olduğu için köpeklerin saldırısına uğramasını istemem. Domuzun boğazına teller ve arasındaki ağlar dolaşmıştı. Ölmekten kurtardık." değerlendirmesinde bulundu.
Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, dikkatsiz sürücü yüzünden aracın altında kaldı 'Mobil'den EFT ve havale yapanlar dikkat! Bankaların büyük bölümü ücret alıyor Aydos Ormanı'nda vahşi cinayet! Boynuna defalarca satırla vurulmuş Ne yapsa olmuyor! Bikinisiyle sahilde defile yapan Süreyya Yalçın'a takipçilerinden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tellere sıkışan yaban domuzunu kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]