Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı
1 saat önce
Bingöl'de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
'de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan
Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bahçe tellerinden gelen sesi fark ederek baktığında yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar Bingöl Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, teli keserek sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Kurtulan kedi, bölgeden uzaklaştı. - BİNGÖL
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