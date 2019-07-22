Son Dakika Haberleri: Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı

1 saat önce

Bingöl'de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]
Bingöl'de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bahçe tellerinden gelen sesi fark ederek baktığında yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, teli keserek sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Kurtulan kedi, bölgeden uzaklaştı. - BİNGÖL
İtfaiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Kasa çalan hırsızlar, vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:25:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]