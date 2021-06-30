Tellere takılan ayı uyutularak kurtarıldı - Son Dakika

Bolu'da, tellere takılı halde bulunan yavru ayı kurtarıldıktan sonra tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Rüzgarlar Köyü yakınlarında köylüler ormanlık alanda sabah saatlerinde yavru bir ayının tarlada çitlere takıldığını gördü. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tellere takılan ayının saldırmaması için uyuşturucu iğne atılarak uyutuldu. Daha sonra ayı vücuduna saplanan tellerin makas yardımıyla kesilmesiyle kurtarıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma ile kurtarılan yavru ayı, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BOLU