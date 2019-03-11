Son Dakika Haberleri: Tellere Takılan Gelincik Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

Tellere Takılan Gelincik Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, bahçe tellerine takılarak yaralanan gelinciğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Tellere Takılan Gelincik Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde, bahçe tellerine takılarak yaralanan gelinciğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Alınan bilgiye göre, Balaç Mahallesi Bünyan Caddesi üzerindeki boş bir arazinin çevresindeki demir tellere takılan yaralı gelinciği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar itfaiyeyi beklerken, telleri keserek kurtardıkları gelinciğe su verdi.

Yaralı gelincik, itfaiye ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere olay yerinden götürüldü.

Çevre sakinlerinden Ünsal Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinciğin tellere takılarak yaralandığını görünce yardım etmek istediklerini söyledi.

İtfaiyeyi arayarak haber verdiklerini anlatan Yüksel, "İtfaiye gelene kadar biz de telleri kesmeye başladık. Ciddi yaralanmıştı. Umarım iyileşir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:35 Kaynak: AA

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