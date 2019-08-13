Tellere takılan karaca kurtarıldı

Tellere takılan karaca kurtarıldıBolu'nun Mengen ilçesinde bir evin bahçesindeki tellere takılan karaca vatandaşların yardımıyla kurtarılıp, ilk tedavi uygulandıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Tellere takılan karaca kurtarıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir evin bahçesindeki tellere takılan karaca vatandaşların yardımıyla kurtarılıp, ilk tedavi uygulandıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Mengen ilçesinde oturan Ferhat Aktay, bir karacanın evinin bahçesindeki tellere takılmış olduğunu gördü. Aktay, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bu sırada köye bayram ziyareti için gelenler Ferhat Aktay'a yardım ederek karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Güneşte kaldığı için bitkin düşen karaca su ile yıkanıp, yaraları kontrol edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Ayağa kalkan karaca hızla gözden uzaklaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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