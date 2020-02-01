Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, tellere takılan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, tellere takılan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Karesi ilçesi Sanayi 2'inci Kapı civarında, bir kedi atlamaya çalıştığı çitteki tellere takıldı. Kurtulmak istedikçe tellere daha fazla dolanan kedinin yardımına vatandaşlar koştu. Ancak korkan kedi, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bunun üzerine itfaiye arandı. Gelen itfaiye ekibi, teli kesip, kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğaya salındı.


İtfaiye, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
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