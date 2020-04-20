Tellere takılan kızıl şahin kurtarıldı - Son Dakika

Akhisar köyünde oturan köylüler, bir şahinin sulama deposu bahçesindeki tellerde çırpındığını gördü. Şahinin, ayağına dolanan ip nedeniyle tellerde sıkışıp kaldığının anlaşılması üzerine, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü 'ne haber verildi. Köye gelen ekipler, mahsur kalan kızıl şahini kurtardı. Ayağından yaralandığı belirlenen şahin, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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