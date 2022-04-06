TELLERE TAKILAN YARALI ŞAHİN KURTARILDI - Son Dakika

BURSA'da tellere takılan şahin, çevredekilein dikkati sayesinde kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi göleti mevkisinde yoldan geçenler, bir araziyi çevreleyen çitlerin üzerindeki şahinin tellere takıldığını fark etti. Vatandaşlar, yaralandığı görülen şahini kurtaramayınca, durumu Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, şahini kurtarıp, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü.