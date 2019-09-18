Son Dakika Haberleri: Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti
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Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

2 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda iki gün mahsur kalan 3 yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda iki gün mahsur kalan 3 yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda gezen 3 yavru köpek diken ve tellere sıkışarak mahsur kaldı. Köpeklerin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 yavru köpeğin imdadına yetişerek köpekleri kurtardı. Bulunduğu yerden çıkartılan köpeklerin iki gün boyunca çalılık alanda mahsur kaldıkları belirlendi. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
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