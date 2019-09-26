Son Dakika Haberleri: Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi
Son Dakika Güncel Haber

Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi

1 saat önce

BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe tellerine takılarak yaralanan karaca tedavi edildi.

Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi, System.String[]

BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe tellerine takılarak yaralanan karaca tedavi edildi.

Ulus Kumluca beldesinde, dün akşam saatlerinde dere kenarına su içmeye gelen karacaya sokak köpekleri saldırdı. Karaca köpeklerden kaçarken bir bahçenin tellerine takılarak yaralandı. Karacanın sesini duyan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan yaralı karaca, kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine götürüldü. Ön bacaklarında ve karın bölgesinde kesikler tespit edilen karaca tedavi edildi. Karaca tedavisinin ardından Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Kumluca, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı
Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:09:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]