Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi

BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe tellerine takılarak yaralanan karaca tedavi edildi.

Ulus Kumluca beldesinde, dün akşam saatlerinde dere kenarına su içmeye gelen karacaya sokak köpekleri saldırdı. Karaca köpeklerden kaçarken bir bahçenin tellerine takılarak yaralandı. Karacanın sesini duyan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan yaralı karaca, kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine götürüldü. Ön bacaklarında ve karın bölgesinde kesikler tespit edilen karaca tedavi edildi. Karaca tedavisinin ardından Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.