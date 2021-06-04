Telli Nur Ataş Badminton Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da yapılan İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Telli Nur Ataş, tek kızlar kategorisinde ve yıldız karışık mix kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak Kayseri'ye iki altın madalya ile döndü.

İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası 2-3 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Kayserili sporcu Telli Nur Ataş tek kızlar kategorisinde ve yıldız karışık mix kategorisinde partneri Bursa bölgesinden Mert Nurettin Aydın ile birlikte Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada mücadele eden diğer sporculardan Kübra Erol'da karışık çiftlerde Ankara Bölgesinden Alican Kamışlı ile Türkiye 3. Oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasından iki altın ve bir bronz madalya ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ