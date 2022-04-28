Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı - Son Dakika
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Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı

28.04.2022 23:50

Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı Türkülere konu olan ve Türkiye'de 17 yıl sonra ilk defa geçen yıl Amasya'da yuva kuran telli turna çifti bu sene de aynı yere geldi.

Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı

AMASYA - Türkülere konu olan ve Türkiye'de 17 yıl sonra ilk defa geçen yıl Amasya'da yuva kuran telli turna çifti bu sene de aynı yere geldi.

Nesli tehlike altında olan 'telli turna' çiftinin geçen yıl yavrusu olmuştu. Çiftin yine Amasya'ya gelmesine en çok kuş fotoğrafçıları ve yetkililer sevindi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, türü koruma altına alınan telli turna çifti ile yumurtalarının aynı yerde kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı
Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı
Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı
Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı

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Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Telli turna çifti, Amasya'da aynı yerde yuva yaptı - Son Dakika
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