Son Dakika Haberleri: Telli, Tuşlu, Vurmalı, Nefesli 20 Enstrümanı Çalabiliyor

Telli, Tuşlu, Vurmalı, Nefesli 20 Enstrümanı Çalabiliyor

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 15 yaşında gitar çalmayı öğrenen Kenan Akgün (66), telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrüman çalarken, bu süreçte 20 de beste yaptı.

Telli, Tuşlu, Vurmalı, Nefesli 20 Enstrümanı Çalabiliyor, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 15 yaşında gitar çalmayı öğrenen Kenan Akgün (66), telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrüman çalarken, bu süreçte 20 de beste yaptı. Akgün, geçen yıl Macaristan'da bir kilisedeki bozuk piyanoyu tamir ederek, kilise içinde ilahi de çaldı. 51 yıldır müzikle ilgilenen Akgün, "Müzik benim yaşam biçimim" dedi.

Müziğe 15 yaşında Amerikan müziklerini dinleyerek başlayan Kenan Akgün telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrüman çalıyor. Bu süreçte 20 de beste yaptı. Kendi kendini yetiştirdiğini anlatan Akgün, müzisyenlik yolculuğunu şöyle anlattı:

"Yurdaer Doğulu vardı, Kenan Doğulu'nun babası, onu örnek alarak ilk enstrümanım gitar oldu. Amcamla beraber akustik bir gitarı ortak olarak aldık. O çalmayı öğrenemedi, ben öğrendim. Gitar başta olmak üzere, keman, ney, org, piyano, trompet, darbuka, yan flüt, klarnet, akordeon, bağlama, mandolin, ut, cümbüş, kanun, tambur, banjo gibi 20 enstrümanı rahatlıkla çalıyorum. Kendi kendimi yetiştirdim. Oğlum Erhan'ın müzik dükkanındaki tüm enstrümanları çalıyorum, böylelikle öğrenmem daha kolay oldu." 

ÖĞRETİYOR VE ÖRNEK OLUYOR

Kendi öğrendiği enstrümanların eğitimini de verdiğini aktaran Akgün, "Öğrencilerim var. Onlara müzik aşılamaya, örnek olmaya çalışıyoruz. Elime herhangi bir enstrüman aldığımda kolayca çalabiliyorum" diye konuştu.

BESTE DE YAPIYOR

64 yaşında yani 2 sene önce beste yapmaya da başladığını aktaran Akgün, "20 civarında da bestem var. Piyasaya sürmüyorum, çünkü peşinden koşmak lazım. İnternette yayınlıyorum" ifadelerini kullandı.

KİLİSEDE İLAHİ ÇALDI

Kenan Akgün, geçen yıl gezi amacıyla gittiği Macaristan'da bir kilisede bozuk piyanoyu tamir ettiğini belirterek, "Tamirini yaptığım piyanoyla, kilisede, 'sordum sarı çiçeğe' ilahisini çaldım" dedi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:04 Kaynak: DHA

Macaristan, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serel Yereli, İç Çamaşırlı Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telli, Tuşlu, Vurmalı, Nefesli 20 Enstrümanı Çalabiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]