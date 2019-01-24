Tellioğlu: "Altıeylül ve Karesi CHP'ye Bırakıldı"

CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, Karesi ve Altıeylül ilçelerinin CHP'ye bırakıldığını belirterek, diğer adayların geri çekileceğini söyledi.

CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, Karesi ve Altıeylül ilçelerinin CHP'ye bırakıldığını belirterek, diğer adayların geri çekileceğini söyledi.



CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliklerinde gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Tellioğlu, "Dün Ankara'daydım il başkanımızla. Öncelikle adaylığım konusunda ben basında ilk demecimde belirttiğim gibi bu belirsizlikten yorulduğum için çekiliyorum dedim. Fakat daha sonra il ve ilçe başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede adaylığımın devamı konusunda mutabık kaldık bunu da zaten açıkladım. Dün Ankara'ya gittik şu anda Karesi ve Altıeylül ilçelerimizin bizim partimizde kaldığını bununla ilgili gerekli protokollerin şu anda hazırlandığını ve bir aksilik olmazsa hafta sonuna kadar bu protokollerin imzalanıp resmi açıklama yapılacağını söylediler. O düşüncelerle ben Ankara'dan döndüm hafta sonuna kadar bu sürecin resmiyet kazanmasını ve resmi açıklama yapılmasını bekliyoruz. Hem Karesi ve Altıeylül ilçesi CHP'de, bizim partimizde. Diğer adaylar geri çekilecekler. Onlar bizi destekleyecekler, birlikte çalışacağız" dedi. - BALIKESİR

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