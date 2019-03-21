Tellioğlu'na Çarşı Esnafından Yoğun İlgi

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MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin

İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu