Tellioğlu'ndan Teşekkür

Millet İttifakı'nın Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu seçimlerin sonuçlanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Millet İttifakı'nın Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu seçimlerin sonuçlanmasının ardından bir açıklama yaptı. Seçim süresince elde ettiği dostluklar kurduğu bağlar ile seçimin kaybedeni değil kazananı olduğunu ifade eden Tellioğlu yanında olan ve oylarıyla destek veren herkese teşekkür etti.



Levent Tellioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Önümüzdeki 5 yıl süresince kentimiz için hizmet üretecek belediye başkanlarımızı seçtik. Tüm başkanlarımızı kutluyorum İnanıyorum ki şu andan itibaren parti rozetlerini çıkarıp, görüş farkı gözetmeksizin halkımıza hizmet götüreceklerdir. İlk kez katıldığım seçim yarışında bana inandınız ve güvendiniz . yanımda oldunuz, oylarınızla destek verdiniz. Her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye başkanlığına aday olduğumda kendime 3 hedef belirlemiştim. İlk hedefime ulaşamadım ve yarışı kaybettim. Fakat kesinlikle üzgün değilim. Sayın Dinçer Orkan'ın görevini başarı ile yerine getireceğine inancım tamdır. Kendisini kutluyor, başarılar diliyorum İkinci hedefime ulaşıp ulaşmadığımı zaman gösterecek. Genç arkadaşlarımızı ve iş insanlarımızı siyasi arenada görebilirsek, kendimi başarılı sayacağım. Bu da gelecek için bana umut verecek. En son hedefim bence en önemlisi idi. Siyaset halkın menfaati için, siyasetçi bu menfaatleri gözetmek için var olmalı. Fakat maalesef şahsi menfaatler ön plana çıktığı için makam kavgası olmayacak işler yaptırıyor. Rekabeti çirkinleştiriyor. Ben elimden geldiğince centilmence yarışmaya çalıştım. Değişim için gücümün yetmeyeceğini tabii ki biliyorum. Ama azıcıkta olsa katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. İlk kez girdiğim seçim yarışında kaybeden değil kazanan olduğumu düşünüyorum. Çalışma arkadaşlarımla çok keyifli anlar paylaştık, çok güzel anılar biriktirdik. Gerçek dostluklar oluşturduk. Kendimi çok şanslı addediyorum. İyi ki sizlerle tanıştım. İyi ki birlikte çalıştık. İyi ki varsınız. Görev alan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Tabii bu kadar olumlu gelişmenin yanında olumsuz olaylar da oldu. Dost sandığımız, fakat menfaat söz konusu olunca sırtını dönen arkadaşlarımızı da tanımış olduk. Fakat ben bunu da kazanç olarak kabul ediyorum. Bu tür fırsatlar bize yol gösterici oluyor. Güzel ülkemiz için, Güzel Balıkesir'imiz için, evlatlarımız için, geleceğimiz için, mücadeleye devam. - BALIKESİR

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