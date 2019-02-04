Son Dakika Haberleri: Tellioğlu, Pazarın Nabzını Tuttu

Tellioğlu, Pazarın Nabzını Tuttu

1 saat önce

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Tellioğlu, Pazarın Nabzını Tuttu, System.String[]
Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Adnan Menderes Kapalı Pazar Alanında pazar esnafı ve vatandaşlar ile buluşan Levent Tellioğlu vatandaşların belediye hizmetlerinden beklentilerini dinledi, çözüm önerilerini sundu. Pazar esnafıyla da sohbet eden Tellioğlu, ortak fikirler üretmek için bundan sonra daha sık ziyaretler yapacağını söyledi. Esnaftan alışverişte yapan CHP'li Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu tezgahın arkasına geçerek alışveriş yapan vatandaşlara patates ve soğan sattı. Adnan Menderes Mahalle muhtarı Celal Karabulut'u da ziyaret eden Levent Tellioğlu Karesi için daha iyi işler yapmak için göreve talip olduğunu belirtti. Pazar ziyareti sonrası çevre esnafı da gezen Millet İttifakı Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:08 Kaynak: İHA

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