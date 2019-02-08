Son Dakika Haberleri: Tellioğlu; "Üreticimizin Yanında Olacağız"

Tellioğlu; "Üreticimizin Yanında Olacağız"

49 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, Kocaavşar mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak projelerini anlattı.

Tellioğlu;
Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, Kocaavşar mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak projelerini anlattı. Tellioğlu; "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize destek olacağız. Üreticilerimize danışma, yönlendirme ve destek hizmeti sağlayacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Kocaavşar Mahallesinde gerçekleştirdiği seçim çalışmalarında vatandaşların sorunlarını dinledi. Kocaavşar'da önce kahvehaneleri ziyaret eden Tellioğlu sonrasında pazar yerini gezerek hem esnafa hayırlı işler diledi hem de alışveriş yaptı. Vatandaşlar Levent Tellioğlu'na Kocaavşar'ın alt yapı ve su sorununu dile getirirken bu sorunların çözülmesi için talepte bulundu. Levent Tellioğlu ise bu talepleri dinlerken Büyükşehir ile birlikte iş birliği içinde Kocaavşar'ın alt yapı ve su sorunlarına çözüm getireceklerini söyledi.

Cuma namazı sonra Kocaavşardaki Cumhuriyet Halk Partisi seçim bürosunu ziyaret eden Tellioğlu son olarak çuval dikim tesislerinde çalışan vatandaşlar ile bir araya geldi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Politika
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