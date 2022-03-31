Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

31.03.2022 00:29
Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

ADANA'da bir restoranda bekçi olarak çalışan C.O., iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki B.T. (23) ve H.C.G.'nin (25) yanına gelip, elindeki telsizle kendini polis olarak tanıtarak, uzaklaşmalarını istedi.

ADANA'da bir restoranda bekçi olarak çalışan C.O., iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki B.T. (23) ve H.C.G.'nin (25) yanına gelip, elindeki telsizle kendini polis olarak tanıtarak, uzaklaşmalarını istedi. Bir süre sonra otomobilin gitmediği fark eden C.O.'nun pompalı av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan C.O., iş yerinin önünde bir otomobilin durduğunu fark etti. Bir süre sonra içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin gitmediğini gören C.O., elinde telsizle aracın yanına geldi. Otomobildeki B.T. ve H.C.G.'ye kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen C.O., "Gitmezseniz sizi aldırırım" dediği iddia edildi. Daha sonra restorana geri dönen C.O., otomobilin halen gitmediğini görünce bu kez pompalı av tüfeğiyle dışarıya çıkıp, araca ateş açtı. Otomobildeki B.T. ve H.C.G., kollarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.O.'yu olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.O., Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı
Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı
YORUMLAR
500
4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Bekçi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
00:28 Hemşire ölmek üzere olan hastalarla ilgili anlattıklarıyla korkuttu: Karşılarında sanki biri var
00:22 Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi
23:59 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 00:36:45. #1.13#
SON DAKİKA: Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement