Telsiz Mahallesi 'Kentsel Dönüşüm Projesi' tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telsiz Mahallesi 'Kentsel Dönüşüm Projesi' tanıtıldı - Son Dakika

Telsiz Mahallesi 'Kentsel Dönüşüm Projesi' tanıtıldı

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin yapacağı Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesi hak sahiplerine tanıtıldı.

Telsiz Mahallesi 'Kentsel Dönüşüm Projesi' tanıtıldı, System.String[]

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin yapacağı Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesi hak sahiplerine tanıtıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan projenin başlangıcı için hak sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğu aranacak.


Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nin bir bölümünde '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında 'riski alan' ilan edilerek yıkılan konutların yerine yenileri inşa ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 218'i konut, 88'i iş yeri olmak üzere toplamda 369 bağımsız birimi kapsayan projenin yürütücüsü Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olacak.


"Mülk sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğu aranacak"


Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri Telsiz Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesini hak sahibi vatandaşlara detaylı bir şekilde tanıttı. Yerinde dönüşüm sürecinin bundan sonraki aşamasında hak sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğu aranacak. Proje kapsamında; TOKİ, hak sahiplerinden yalnızca inşaat yapım maliyetini alacak ve bunun için uygun ödeme şartlarında taksit imkanı sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla mülk sahiplerinin aylık kira ödemesi 18 ay daha uzatılarak 36 aya çıkarıldı. Projenin sunumundan sonra Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızla sürekli temas halinde olduğumuz için gereken 3'te 2 çoğunluğun sağlanacağına inanıyoruz. İnşallah en kısa sürede projenin başladığını hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek, onları hızla daha güvenli ve modern binalara kavuşturmaktır." - İSTANBUL

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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