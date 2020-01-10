Kilyos açıklarında tanker ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçıları aramadan dönen bir başka balıkçı Sefer Şahin batan tekneden seslenen balıkçıların telsizden konuşmalarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda anlattı. Arkadaşlarının yardım çığlıklarını telsizden duyduğunu söyleyen Şahin,"Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum" dedi.

Karadeniz'de Kilyos açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi batmasının ardından kayıp 3 balıkçı için aramalar hem havadan hem de karadan devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan ve daha sonra karaya dönen balıkçı Sefer Şahin, o an yaşadıklarını anlattı. Şahin İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği verdiği röportajda, "Bir gürültü oldu. Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum. Hemen yakınında tekneler vardı. Onlar 3 tane mürettebatı son anda aldılar. Tekne herhalde gemiyi sağ baş omzundan vurunca sürükledi, yatırdı. Teknede olanların hepsi arkadaşlarımız tanıyorum. Kazanın olduğu yer kıyıdan aşağı yukarı 10 kilometre uzaklıkta" dedi.

(İHA)